مسجدي يكشف ماقاله قاآني ببغداد: احترام النتائج ومحاسبة المتورطين بمحاولة اغتيال الكاظمي

شفق نيوز/ كشف السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي، اليوم الاربعاء، عن كواليس زيارة قائد فيلق القدس الايراني الى بغداد، مشيراً إلى تأكيده ضرورة احترام نتائج الانتخابات النهائية ومحاسبة المتورطين بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وانفردت وكالة شفق نيوز، بكشف تفاصيل زيارة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد، يوم الاثنين الماضي، والتي وصلها بشكل غير معلن.

وقالت مصادر الوكالة، إن قاآني أبدى رفضه محاولة اغتيال الكاظمي وذلك خلال لقاءه قادة الفصائل الشيعية، حيث خيّمت الحدية على أجواء الاجتماع من قبل الجانبين.

وقال مسجدي، في تصريحات اوردتها اليوم، قناة "العالم" الايرانية، إن اسماعيل قاآني، أكد خلال لقائه الأطراف العراقية دعم ايران للمسار القانوني في موضوع الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العاشر من اكتوبر/تشرين الأول الماضي، ودعا جميع العراقيين إلى الهدوء والتعاون".

وأضاف مسجدي، إن "العميد قاآني أكد على ضرورة أن تتم الاعتراضات والطعون على نتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة في إطار القانون".

وأكد السفير الإيراني لدى بغداد، أن "العميد قاآني وخلال اجتماعاته بالأطراف العراقية دعا الجميع للهدوء والتعاون".

وتابع مسجدي أن "قائد فيلق القدس العميد قاآني دعا المسؤولين العراقيين لبحث الطعون في الانتخابات والبت بها في إطار القانون"، مؤكداً "دعم ايران للمسار القانوني في موضوع الانتخابات وإعلان نتائجها".

وأضاف السفير الإيراني أن "العميد قاآني أكد على ضرورة احترام النتائج النهائية للانتخابات التي ستعلنها مفوضية الانتخابات والمؤسسات الرسمية في العراق".

وفيما يتعلق بمحاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، صرح السفير الإيراني في بغداد "ندين بقوة استهداف منزل رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي".

وقال إيرج مسجدي إن "العميد قاآني أكد بشكل صريح وشفاف وقاطع على معاقبة المتورطين في جريمة محاولة اغتيال الكاظمي، أيا كانوا وفق القانون العراقي".

وأوضح: "لايوجد لدينا اي خط أحمر واي جهة يثبت تورطها في الهجوم على منزل رئيس الوزراء يتعاقب وفق القضاء العراقي".

وتابع السفير الإيراني: "نؤكد على ضرورة التحقيق في كل ابعاد الجريمة وأن لانستبق الأحداث قبل إعلان نتائج التحقيق".

واوضح إن "العميد قاآني أكد على أهمية إجراء تحقيق دقيق في كل الجوانب التقنية للهجوم على منزل رئيس الوزراء".

وبين مسجدي أن "العميد قاآني أكد على معاقبة الجناة وفق القانون بعد إعلان نتائج اللجنة التحقيقية".

وكان قاآني قد وصل إلى بغداد، حيث التقى الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبعض الأطراف العراقية.