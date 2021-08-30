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مسجدي: إيران تقف بقوة مع العراق ولدينا جولة مفاوضات رابعة مع السعودية

Category: سیاسة

Date: 2021-08-30T13:34:07+0000
مسجدي: إيران تقف بقوة مع العراق ولدينا جولة مفاوضات رابعة مع السعودية

شفق نيوز/ جدد السفير الإيراني في بغداد، ايرج مسجدي، يوم الاثنين، تأكيده على أن بلاده تقف إلى جانب العراق "بقوة" لإعادة البناء والإعمار، فيما كشف أن طهران والرياض أجرتا ثلاث جولات للتفاوض وستكون هناك جولة رابعة بعد تشكيل الحكومة الإيرانية.

وقال مسجدي في كلمة ألقاها خلال مشاركته في ملتقى الرافدين، الذي حضرته وكالة شفق نيوز "لدينا علاقات متينة مع الشعب العراقي، واعلن رسمياً أن إيران ستكون إلى جانب العراق بقوة لإعادة إعمار".

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران بلغ 13 مليار دولار سنوياً، لافتاً إلى أن "العراق يعاني من أزمة في الطاقة الكهربائية وإيران هي الدولة الوحيدة التي وقفت إلى جانبها في هذه الأزمة".

وبين أن بلاده تزود العراق بـ"47 مليون متر مكعب من الغاز لتغذية محطات توليد الطاقة الكهربائية"، مضيفاً "إلا أن تسديد ثمن الغاز من قبل العراق غير منتظم".

ولفت إلى وجود "عشرة آلاف طالب عراقي يدرس في الجامعات الإيرانية".

وواصل السفير الإيراني حديثه بالقول "ما يتعلق بالحرب ضد تنظيم داعش، فإيران وقفت إلى جانب العراق وقد استشهد عدد من الإيرانيين على الأراضي العراقية وأسماءهم مسجلة في مؤسسة الشهداء العراقية".

وحول العلاقات الإقليمية ودور العراق في التقريب بين إيران والسعودية، كشف مسجدي أنه "من خلال تعاون الحكومة العراقية أجرينا ثلاث جولات مفاوضات مع السعودية في بغداد، وستكون هناك جولة رابعة بعد تشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة".

وأضاف أن "إيران أعلنت استعدادها للحوار والسلام، وهي تمد يد العون والمساعدة لدول الجوار والمنطقة"، مردفاً "إيران دولة كبيرة ومتحضرة ودائما تدعو للسلام وهي مستعدة لأي نوع من الحوار مع الدول ومنها السعودية".

وقال مسجدي "ليس هناك من داعي للقلق تجاه إيران فأعداء المنطقة هم من يفرضون هذا التصور، في حين أن موقفها شفاف واضح ووديّ للغاية، إذ أن لدينا حدود مشتركة مع 15 دولة وجميعها علاقاتنا بها جيدة".

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