مسجدي: الكاظمي صديق قديم لإيران ولن نقبل ابداً باستهداف السفارة الامريكية ببغداد

شفق نيوز/ أكد السفير الإيراني في العراق، أن طهران لم تجعل العراق مكانًا لتصفية الحسابات.

وقال ايرج مسجدي في حوار مع فضائية "العهد"، "علاقتنا مع حكومة الكاظمي بناءة وإيجابية في كل المجالات. الكاظمي صديق قديم لإيران ولدينا علاقات جيدة معه".

وقال "إذا كان المقصود من نفوذ إيران هي المحبة الكبيرة التي يكنها العراقيون لنا، فنحن نتفق مع ذلك، كما نؤكد ان الشعب الإيراني يحب الشعب العراقي أيضا، وهذا الأمر متبادل ومشترك".

وتابع مسجدي "الرد على اغتيال سليماني كان مباشرة ضد القاعدة الأمريكية. وبعد رد فعلنا، تراجع التصعيد بين إيران والولايات المتحدة".

وقال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "واشنطن مسؤولة عن تحركنا في قصف القاعدة الأمريكية في العراق بالصواريخ".

وتابع مسجدي "اننا لن نريد التدخل في شؤون العراق ولم نفرض سياستنا قط، كما أن إيران لم تتورط قط في استهداف السفارة الأمريكية، لا نعرف من يستهدف السفارة الأمريكية، لن نقبل أبدا مثل هذا العمل. لا ندعم أي جهة في استهداف السفارة الأمريكية. لا نريد العراق ساحة للحرب مع الولايات المتحدة".

كما شدد مسجدي جزئياً على أن اغتيال الجنرال سليماني وأبو مهدي المهندس النائب السابق لرئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، كان "جريمة تاريخية" وأن إيران تحتفظ بحق الانتقام من الأمريكيين.

وقال: "الثأر لاغتيال لسليماني ليس بالضرورة أن يكون عسكريا، إخراج القوات الأمريكية من المنطقة هو بمثابة ثأر".