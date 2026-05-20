مستنداً لقرار المحكمة الاتحادية.. طلب برلماني للزيدي بإلغاء قرارات "حكومة تصريف الأعمال" (وثيقة)

كشف عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، النائب محمد جاسم الخفاجي، اليوم الأربعاء، عن توجيه كتاب رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، يطالب فيه بإعادة النظر بالقرارات وإلغاء العقود التي اتخذتها الحكومة السابقة برئاسة محمد شياع السوداني، بعد تحولها إلى حكومة تصريف أعمال يومية.

وبحسب الوثيقة الصادرة من مكتب النائب، وحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن الطلب استند إلى المواد الدستورية (61/ ثانياً) و(78 و80)، وعطفاً على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (213/ اتحادية/ 2025) الذي حدد تاريخ تحول الحكومة السابقة إلى تصريف الأمور اليومية بدءاً من 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

وأوضح الخفاجي عبر حساباته الرسمية، أن تلك الفترة شهدت صدور قرارات وصفها بـ"الكثيرة والخطيرة"، مشيراً إلى أنها تضمنت تعاقدات وإجراءات ذات تأثيرات مالية وسياسية واقتصادية واجتماعية واسعة، وجاءت مخالفة للدستور لكونها لا تقع ضمن مهام وصلاحيات حكومات تصريف الأعمال.