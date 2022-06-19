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مستندا على "العلاقة الطيبة".. الحكيم يقود وساطة لإقناع الصدر بالعودة الى العملية السياسية

Category: سیاسة

Date: 2022-06-19T11:48:06+0000
مستندا على "العلاقة الطيبة".. الحكيم يقود وساطة لإقناع الصدر بالعودة الى العملية السياسية

شفق نيوز/ كشف تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، يوم الاحد، عن وجود حراك يهدف الى اعادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وكتلته النيابية الى العملية السياسية بعد الانسحاب منها مؤخراً.

وقال القيادي في التيار رحيم العبودي، لوكالة شفق نيوز، إن "زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، يقود وساطة تهدف الى ارجاع الصدر الى العملية السياسية، خصوصاً أن هناك علاقة طيبة وجيدة بين الطرفين".

واضاف انه "حتى الان لا تغيير في موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن انسحابه من العملية السياسية، والحراك من أجل ثنيه عن هذه الخطوة ما زال مستمراً من قبل الحكيم واطرافاً أخرى".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد اعلن انسحابه من العملية السياسية بعد ان قدّم نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم من مجلس النواب العراقي بناء على طلب من زعيمهم، في وقت تشهد العملية السياسية ازمة حول تشكيل الحكومة والتصويت على رئيس الجمهورية الجديد وتسمية الكتلة النيابية الاكبر التي يحق لها ترشيح رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.

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