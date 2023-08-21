"مستقلون" يدعون لتأجيل الانتخابات المحلية: قلقون من أعداد المرشحين والناخبين

شفق نيوز/ دعا تحالف "المستقلين"، يوم الاثنين، إلى تأجيل الانتخابات المحلية من أجل تحقيق "تنافس حقيقي".

وقال التحالف في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "في الوقت الذي تجتاح حمى الانتخابات عدد من الكتل السياسية التي تسعى إلى الهيمنة على مجالس المحافظات بعدما استحوذت على مقاعد البرلمان، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات،بتاريخ 19 آب 2023 ، نتائج الإحصائيات المتعلقة بالانتخابات المحلية، والتي اظهرت وجود تراجع ملحوظ وكبير في أعداد المرشحين والناخبين".

وأضاف أن "هذا التراجع يؤشر وجود تداعيات جوهرية تتطلب تقييماً دقيقاً وقرارات فاعلة لضمان نجاح وشفافية العملية الانتخابية".

ولهذا، أكد البيان، أن "تحالف المستقلين، ينظر بقلق الى انخفاض عدد المرشحين، وهو يدرك أن التنافس الديمقراطي يستند إلى تقديم الخيارات المتعددة للمواطنين، غير أن هذا التراجع قد يُؤثر سلباً على طبيعة تشكيل المجالس وتنوع الأفكار والرؤى التي تمثلها، لذلك يدعو التحالف إلى تحليل أسباب هذا الانخفاض واتخاذ إجراءات محفزة تسهم في تعزيز الحضور الديمقراطي".

وفي وقت سابق، رفضت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية، مساعي بعض الكتل السياسية لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات إلى إشعار آخر، مؤكدة إصرارها على إجرائها في موعدها المحدد.

وأعلنت كتلتي "الوطنية" و"امتداد" عدم مشاركتها في انتخابات مجالس المحافظات والأقضية المقررة في 18 كانون الأول 2023.

وحدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم 18 كانون الأول 2023، موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، وسط مقاطعات كتل سياسية عدة، من بينها تيار الفراتين الذي يتزعمه السوداني.

أما بالنسبة لقوائم الناخبين، يقول التحالف فإن "الأعداد المحدثة لبياناتهم تشكل مصدر قلق آخر. فإن عددًا أقل من الناخبين المسجلين يؤثر على شرعية العملية الانتخابية، كما انه يشير الى عدم قناعاتهم بالمشارك".