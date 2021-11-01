مستقلون فائزون بالانتخابات يتخذون خطوة "عاجلة"

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الاثنين، عن حراك "عاجل" جرى خلال الساعات الماضية بين عدد من المرشحين الفائزين بالانتخابات النيابية الأخيرة من عدة محافظات، لغرض تشكيل كتلة سياسية فيما بينهم.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "أكثر من 10 مرشحين مستقلين من محافظات ميسان وواسط وبابل والنجف فازوا بالانتخابات النيابية الأخيرة، تشاوروا خلال الساعات الماضية لغرض تشكيل كتلة نيابية داخل مجلس النواب العراقي".

وبين المصدر، أن "التجمع سيصدر بيانا بعد ساعات من الان، يوضح فيه الأهداف والمبادئ التي اسست من أجلها الكتلة"، لافتا إلى أن "اسم الكتلة سيعلن ضمن البيان ولن يكون لها رئيس او زعيم وإنما هناك منسق عام لها".

وكان المرشح المستقل الفائز بالانتخابات باسم خشان، قد أعلن في 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عن حراك يجري بين "المستقلين الفائزين" بانتخابات تشرين لغرض تشكيل كتلة برلمانية كبيرة تضم "النواب المستقلين" فقط.

وقال خشان، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك تحركات ومشاورات لتشكيل كتلة من المستقلين والحركات المرتبطة بتشرين لتكون كتلة معارضة أو تشكيل الحكومة المقبلة"، مبيناً أن "المشاورات بدأت فعلياً، وعدد نواب هذه الكتلة ستتعدى الـ40 نائباً".

وبين، أن "الكتلة الكبيرة التي تضم النواب المستقلين، ستكون بعيدة عن الكتلة الصدرية او كتلة دولة القانون وباقي القوى السياسية التقليدية"، مشيراً إلى أن "هذه الكتلة سوف تستطيع من خلال ذلك العدد أن تستجوب اي وزير، فضلاً عن تفعيل العمل الرقابي والتشريعي، بعيداً عن اي ضغوطات وصفقات سياسية".