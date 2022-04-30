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مستشار للكاظمي: الموازنة منجزة والضغوط السياسية عطلت اقرار سلم الرواتب الجديد

Category: سیاسة

Date: 2022-04-30T19:46:20+0000
مستشار للكاظمي: الموازنة منجزة والضغوط السياسية عطلت اقرار سلم الرواتب الجديد

شفق نيوز/ أكد المستشار الفني لرئيس الوزراء هيثم الجبوري، يوم السبت، أن موازنة 2022 منجزة من قبل وزارة المالية، مشيراً الى أن الضغوط السياسية عطلت اقرار سلم الرواتب الجديد.

وقال الجبوري خلال برنامج "واجب الصراحة" الذي تبثه قناة العراقية شبه الرسمية، إن "سلم الرواتب وصل الى مرحلة التصويت ولكنه لم يقر بسبب الضغوط السياسية".

واوضح أن "موازنة 2022 منجزة من قبل وزارة المالية وأن قانون الامن الغذائي ليس بديلاً عن الموازنة".

ولفت الجبوري الى أن "الفائض المتحقق من زيادة أسعار النفط يبلغ 25 ترليون دينار"، داعياً الموظفين الى "الضغط على البرلمان لتمرير قانون الخدمة المدنية".

وتابع أن "العراق ليس لديه خزين غذائي لمدة شهرين أو شهر"، موضحا أن "أسعار المواد الغذائية تضاعفت 3 مرات قبل شهر رمضان".

واكد ان "الحكومة اتخذت إجراءات للسيطرة على "فحش" بعض التجار".

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