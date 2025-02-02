مستشار للسوداني يقترح بناء "مذهب اقتصادي" يوازن بين القطاعين في العراق

شفق نيوز/ اقترح محمد صاحب الدراجي المستشار الفني لرئيس مجلس الوزراء العراقي، بناء "عقيدة أو مذهب اقتصادي" من شأنه أن يوازن بين القطاعين العام والخاص في البلاد.

جاء ذلك خلال استضافته من قبل مركز الرافدين للحوار RCD في جلسة حوارية بعنوان "الآفاق التنموية في علاقات العراق الخارجية: نحو دبلوماسية اقتصادية جديدة" في محافظة النجف.

وأكد الدراجي خلال الجلسة على أهمية بناء عقيدة أو مذهب اقتصادي يساعد في توجيه الاقتصاد العراقي والموازنة بين القطاع العام والخاص، مشيرا الى أهمية المبادرة التي أطلقتها الحكومة الحالية التي عرفت بـ مبادرة "الضمانات السيادية" التي تهدف الى توطين الصناعة العراقية.

وتطرق الدراجي الى ضرورة إرساء دبلوماسية اقتصادية راسخة تحاول أن تكون بمستوى التحديات والضغوط الخارجية في ظل التحولات الإقليمية والدولية المتواترة، وأهمية توفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين ولا سيما العراقيين منهم بالإضافة إلى محاور اخرى كطريق التنمية والضمانات السيادية.