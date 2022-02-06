مستشار للحلبوسي ينتقد بشدة بيان خلية الإعلام الأمني بخصوص احداث الأنبار

شفق نيوز / علق المستشار الأمني لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، على بيان لخلية الإعلام الأمني، بشأن الأحداث التي شهدتها محافظة الأنبار، يوم الأحد.

وجاء في بيان مقتضب للمستشار، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ما صدر عن خلية الإعلام الأمني ينافي الحقيقة ويمثل هروباً من الواقع، وكان الأجدر بهم محاسبة الجهات التي تتحرك خارج سلطة الدولة ومن دون موافقة العمليات المشتركة وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة".

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي، قد أصدرت في وقت سابق مساء اليوم، توضيحاً عن "الفصيل المسلح" الذي دخل محافظة الانبار غربي البلاد، وقالت إنه يتبع للحشد الشعبي من الملتحقين لأداء الواجب في مقراتهم بعد انتهاء إجازاتهم الدورية وفي طريقهم إلى قضاء القائم.

لكن مصدراً عسكرياً، أبلغ وكالة شفق نيوز، إدخال كتائب حزب الله أرتالاً عسكرية إلى الأنبار بهدف استبدال قطعاتها المتواجدة في المحافظة.

وكشفت كتائب حزب الله "احدى الفصائل المسلحة الشيعية في العراق"، بوقت سابق من اليوم، عن هدف الانتشار العسكري في محافظة الانبار، مشيرة إلى أن تنظيم "داعش" ينوي الدخول الى شرقي المحافظة "بتسهيل امريكي".

فيما أبلغ مصدر سياسي في الكتائب وكالة شفق نيوز، أن "دخول ارتال كتائب حزب الله، بهذا التوقيت فيها رسائل الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بخصوص الأزمة السياسية وكذلك مطالبته بتسليح بعض العشائر في المناطق التي مرت عليها ارتال الكتائب في مدن الأنبار، رغم ان الهدف المعلن من ذلك هو تغيير القوات الماسكة للأرض".