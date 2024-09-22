مستشار في مقر بارزاني يردُّ على الخزعلي: نشكركم ونذكّركم ايضاً

شفق نيوز/ رد المستشار الإعلامي في مقر بارزاني يوم الأحد، بشأن ما جاء في رسالة الأمين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي.

وقال كفاح محمود المستشار في مقر بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "لقد اطلعنا على رسالتكم التي ألقيتها بمناسبة ذكرى تأسيس منظمتكم، ونعبر عن شكرنا لما تضمنته من مضامين، خصوصًا ما يتعلق بالدستور، حيث أحسنتم التأكيد على الالتزام به وبما ورد فيه من بنودٍ هامة".

وتابع محمود؛ "وإذ نرحب بهذا التذكير، نودّ أيضًا أن نذكّركم بأن الدستور قد أقرّ واعترف بأن قوات البيشمركة هي جزء لا يتجزأ من المنظومة العسكرية الوطنية العراقية. وبناءً على هذا الإقرار، فإنه من حق هذه القوات الحصول على الأسلحة والذخائر التي تتناسب مع دورها وتاريخها المشرف في مواجهة الديكتاتوريات والأنظمة المستبدة".

وأضاف؛ "وازاء ذلك فان عدم القبول بما ورد في الدستور حول البيشمركة، فانها ايضا اي قوات البيشمركة لن تقبل تعليمات وإملاءات من أي طرف كان".

وكان الخزعلي وجه رسالة إلى قيادة اقليم كوردستان يدعوهم للالتزام بالدستور، فيما طالب رئيس مجلس الوزراء باستعادة المدافع الامريكية.