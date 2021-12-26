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مستشار رئيس الإقليم يفصح عن آخر التطورات حول تشكيل الحكومة الاتحادية

Category: سیاسة

Date: 2021-12-26T09:23:38+0000
مستشار رئيس الإقليم يفصح عن آخر التطورات حول تشكيل الحكومة الاتحادية

شفق نيوز/ صرّح مستشار رئيس اقليم كوردستان دلشاد شهاب يوم الأحد حول آخر التطورات بشأن تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

وقال شهاب في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم، إنه بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات جرت عدة اجتماعات بين الأطراف السياسية العراقية رغم اختلاف الآراء حول المشاركة من عدمها في الحكومة العراقية من قبل الاطراف الكوردستانية ولكنها مجمعة على ضرورة الحفاظ على حقوق شعب كوردستان.

وأردف قائلا انه في آخر اجتماع جمع الحزبين الرئيسين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني توصلا خلاله الى تفاهمات جيدة للمشاركة ببرنامج واحد في حوارات تشكيل الحكومة الاتحادية.

بدوره قال هيمن هورامي، نائب رئيس برلمان كوردستان، أنه بعد الاستماع إلى آراء الأحزاب السياسية في الإقليم ، سيذهب وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ومن الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى بغداد للشروع بالمفاوضات على تشكيل الحكومة.

وقال هورامي للصحفيين أيضا إن الوفد مؤلف من أربع لجان مشتركة من الحزبين سيزور بغداد، مبينا أن أحدى اللجان يقع على عاتقها كتابة البرنامج الحكومي.

وأوضح أن الحزب يرغب بالتوجه إلى بغداد مع وفد مشترك، لكنه قبل الزيارة سيلتقي الأحزاب السياسية الكوردستانية للاستماع إلى آرائها حول كيفية المشاركة في الحكومة العراقية.

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