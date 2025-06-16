مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية لشفق نيوز: استمرار التصعيد يهدد أمن المنطقة

شفق نيوز/ أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية، فرهاد علاء الدين، يوم الاثنين، أن استمرار التصعيد العسكري في المنطقة يهدد بشكل مباشر أمن الشرق الأوسط، مجدداً دعوة العراق إلى وقف العدوان واحترام القانون الدولي.

وقال فرهاد لوكالة شفق نيوز، إن "استمرار التصعيد يشكّل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار الشرق الأوسط، والعراق يجدد موقفه الداعي إلى وقف العدوان، وضرورة احترام القانون الدولي".

وأضاف "في حال تطورت الأوضاع نحو سيناريوهات إنسانية صعبة، فإن العراق يؤكد استعداده لتقديم المساعدة والدعم الإنساني اللازم، انطلاقاً من مبادئه الراسخة، والتزامه الأخلاقي تجاه الشعوب الشقيقة، ومن بينها الشعب الإيراني، وبما ينسجم مع القيم التي تحكم سياسة العراق الخارجية في مثل هذه الظروف".

وتشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيداً عسكرياً خطيراً، حيث تتبادل إيران وإسرائيل هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة ابتداء من فجر يوم الجمعة الماضي وصولاً إلى اليوم الاثنين، وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من المجتمع الدولي إلى وقف الحرب بين الطرفين، إلا أن الضربات الصاروخية متواصلة.