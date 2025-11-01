مستشار: القوى الشيعية العراقية ستحصل على 183 مقعدا في الانتخابات المقبلة

شفق نيوز - بغداد

توقع كريم التميمي مستشار شؤون الانتخابات، يوم السبت، حصول الأحزاب والقوى السياسية الشيعية على 183 مقعداً في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقال التميمي في تصريح عممه على وسائل الاعلام بينها وكالة شفق نيوز، ان تحالف "الاعمار والتنمية" بزعامة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني سيحصل حسب التوقعات على 50 مقعدا، فيما سيحصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي على 31 مقعدا، أما حركة "صادقون" برئاسة قيس الخزعلي الامين العام لحركة "عصائب اهل الحق" فستحصل على 22 مقعدا.

واضاف ان تحالف "قوى الدولة" بزعامة عمار الحكيم سيحصل على 18 مقعدا، ومنظمة "بدر" برئاسة الأمين العام للمنظمة هادي العامري سيحصل على 14 مقعدا، وتحالف "خدمات" على 10 مقاعد.

ووفقا للتميمي، فإن تحالف "تصميم" سيحصل على 9 مقاعد، فيما سيحصل "ابشر ياعراق" على 7 مقاعد، أما تحالف "الأساس" فسيحصل على 6 مقاعد.

وتابع المستشار السابق لرئيس الجمهورية للانتخابات القول إن: تحالف البديل سيحصل على 5 مقاعد، وحركة حقوق على 3 مقاعد، ليكون مجموع مقاعد الأحزاب والتحالفات الشيعية في الانتخابات البرلمانية 175 مقعداً.

ومضى بالقول ان "اشراقة كانون" من المتوقع أن تحصل على 5 ـ 6 مقاعد، فضلاً عن أحزاب متفرقة اخرى ستحصل على 3 مقاعد ليصبح المجموع النهائي 183 مقعدا للأحزاب الشيعية.