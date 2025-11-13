مستشار خامنئي يوجه رسالة للعراق ويشيد بالانتخابات: تاريخية وغير مسبوقة

شفق نيوز- طهران

اعتبر مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، يوم الخميس، الانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق "تاريخية وغير مسبوقة".

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعثها ولايتي إلى الحكومة والشعب العراقي بمناسبة ما وصفه "النجاح الكبير" في إجراء الانتخابات البرلمانية.

وقال ولايتي، في الرسالة، إن الشعب العراقي "الصبور والشجاع" أثبت قدرته على تقرير مصيره والمساهمة الفاعلة في مستقبل المنطقة، مشيراً إلى أن العراق اليوم يُعد من أهم وأقوى الدول العربية والإسلامية، وله جذور حضارية تمتد لأكثر من خمسة آلاف عام.

وأشاد بإرث العراق التاريخي والحضاري، مذكّراً بأن حضارة السومريين كانت من أوائل مهد الإنسانية، وأن العراق ظل عبر العصور مركزاً علمياً وثقافياً بارزاً في العالم الإسلامي، فضلاً عن دوره في حماية مدرسة أهل البيت عليهم السلام.

وأكد ولايتي أن وجود المراقد المقدسة للأئمة الأطهار في العراق يعكس عمق الإيمان والارتباط الروحي لشعبه، مشيراً إلى أن جميع مكونات المجتمع العراقي من الشيعة والسنة والأكراد يتشاركون في حماية هذه المقدسات وصون وحدتهم الوطنية.

وختم رسالته بالتأكيد على أن العلاقات بين إيران والعراق "ترتكز على أسس راسخة من التاريخ والثقافة والدين والحضارة"، معربًا عن ثقته بأنّ "مستقبلاً مشرقاً ينتظر التعاون بين الشعبين الشقيقين".