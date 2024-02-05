ممثل خامنئي يصل بغداد .. فيديو

شفق نيوز/ وصل، صباح اليوم الاثنين، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي اكبر احمديان إلى العاصمة العراقية بغداد.

وبحسب مصدر مطلع، فإن نائب مستشار الأمن الوطني العراقي عصام السعدي، قد استقبل احمديان، بحضور محمد رضا الحسيني رئيس دائرة دول الجوار في وزارة الخارجية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الزيارة ستكون ليوم واحد، يلتقي خلالها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ومسؤولين عراقيين.

وزار أحمديان، لحظة وصوله العاصمة العراقية، موقع اغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس في شارع مطار بغداد الدولي.

يشار إلى أن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، الذي وصل أربيل على رأس وفد أمني رفيع من بغداد، للإطلاع على أثار القصف الايراني، الذي استهدف أربيل منتصف الشهر الماضي، وأكد بعد الزيارة، أن "ادعاءات استهداف مقر للموساد في أربيل لا أساس لها من الصحة".

وعقبها أجرى "علي أكبر أحمديان"، وهو ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي، اتصالا هاتفيا مع الأعرجي، حذر خلاله من أن أي عملية "قد تنفذها إسرائيل" ضد بلاده انطلاقاً من أي بلد كان سيتم الرد عليها.

وتعد زيارة اللواء أحمديان إلى بغداد هي الأولى، منذ تسلمه منصبه في حزيران 2023 بدلاً من الأدميرال علي شمخاني.