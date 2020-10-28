سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

مستشار خامنئي: أمريكا تسعى لتقسيم العراق

Category: سیاسة

Date: 2020-10-28T05:14:16+0000
مستشار خامنئي: أمريكا تسعى لتقسيم العراق

شفق نيوز/ اتهم علي أكبر ولايتي المستشار الاعلى للمرشد الإيراني للشؤون الدولية، الولايات المتحدة الامريكية بالسعي الى تقسيم العراق.

وقال ولايتي خلال لقائه الأمين العام لـ"حركة النجباء" أكرم الكعبي ان "احدى بركات دماء شهداء المقاومة والمدافعين عن مراقد اهل البيت مثل القادة الشهداء سليماني وابومهدي المهندس، هي المصادقة على قانون في البرلمان العراقي لاخراج القوات الامريكية من العراق والذي سيعود بثمار قيمة للعراق والمنطقة لان اميركا تسعى لتقسيم العراق ولكن لا شك ان الشعب العراقي العظيم سيتغلب على المشكلات".

واردف قائلا ان "الامل الاكبر معقود على الشباب العراقي المؤمن والثوري والحشد الشعبي وحركة المقاومة الاسلامية –النجباء وسائر الحريصين على مصلحة العراق الذين سيدافعون بكل قوة وهمة عالية وتضامن وطني عميق عن وحدة العراق وسيزرعون اليأس في قلوب الاعداء."

related

تقرير امريكي يفصح عن خفض ايران التصعيد مع امريكا بالعراق دعما للكاظمي

Date: 2020-05-20 08:11:42
تقرير امريكي يفصح عن خفض ايران التصعيد مع امريكا بالعراق دعما للكاظمي

ما حقيقة اتفاق طهران و واشنطن على الكاظمي؟ إيران تجيب

Date: 2020-05-13 14:47:23
ما حقيقة اتفاق طهران و واشنطن على الكاظمي؟ إيران تجيب

بومبيو يتهم خامنئي بـ"التضحية" بشباب إيران في ثلاثة بلدان بينها العراق

Date: 2020-02-27 06:31:59
بومبيو يتهم خامنئي بـ"التضحية" بشباب إيران في ثلاثة بلدان بينها العراق

صالح لا يستبعد انسحاب امريكا من المنطقة ويتحدث عن تحالف جديد للعراق

Date: 2019-10-28 07:38:38
صالح لا يستبعد انسحاب امريكا من المنطقة ويتحدث عن تحالف جديد للعراق

مرجع ديني: العراق على وشك الهاوية وهو مرتبط ارتباط وثيق بإيران شاء أم أبى

Date: 2019-05-28 16:24:30
مرجع ديني: العراق على وشك الهاوية وهو مرتبط ارتباط وثيق بإيران شاء أم أبى

إيران تبدي موقفا من عمل عسكري امريكي محتمل في العراق

Date: 2020-03-31 13:29:25
إيران تبدي موقفا من عمل عسكري امريكي محتمل في العراق

إيران تربط هجمات داعش الاخيرة بالعراق بقرار إخراج الامريكان

Date: 2020-05-04 13:06:38
إيران تربط هجمات داعش الاخيرة بالعراق بقرار إخراج الامريكان

عبداللهيان يكشف عن "مخطط أمريكي" للأوضاع في العراق

Date: 2019-10-30 15:41:09
عبداللهيان يكشف عن "مخطط أمريكي" للأوضاع في العراق