مستشار خامنئي: أمريكا تسعى لتقسيم العراق

شفق نيوز/ اتهم علي أكبر ولايتي المستشار الاعلى للمرشد الإيراني للشؤون الدولية، الولايات المتحدة الامريكية بالسعي الى تقسيم العراق.

وقال ولايتي خلال لقائه الأمين العام لـ"حركة النجباء" أكرم الكعبي ان "احدى بركات دماء شهداء المقاومة والمدافعين عن مراقد اهل البيت مثل القادة الشهداء سليماني وابومهدي المهندس، هي المصادقة على قانون في البرلمان العراقي لاخراج القوات الامريكية من العراق والذي سيعود بثمار قيمة للعراق والمنطقة لان اميركا تسعى لتقسيم العراق ولكن لا شك ان الشعب العراقي العظيم سيتغلب على المشكلات".

واردف قائلا ان "الامل الاكبر معقود على الشباب العراقي المؤمن والثوري والحشد الشعبي وحركة المقاومة الاسلامية –النجباء وسائر الحريصين على مصلحة العراق الذين سيدافعون بكل قوة وهمة عالية وتضامن وطني عميق عن وحدة العراق وسيزرعون اليأس في قلوب الاعداء."