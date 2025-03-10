مستشار حكومي: موازنة 2025 ستصل إلى البرلمان قبل نهاية رمضان

شفق نيوز/ أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، يوم الاثنين، وجود تفاهم حكومي نيابي بشأن موازنة 2025، متوقعا وصولها الى البرلمان قبل نهاية شهر رمضان.

وقال مظهر محمد صالح، لوكالة شفق نيوز، إن هناك تفاهماً بين اللجنة المالية النيابية ومجلس الوزراء ووزارة المالية بشأن جداول الموازنة، مؤكداً أن هناك اتفاقًا على موعد إرسالها والتصويت عليها.

وأوضح صالح، أن المادة 77/ ثانياً من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023 تنص على تقديم وزارة المالية جداول الموازنة سنوياً، مع التعديلات التي تطرأ على النفقات التشغيلية والاستثمارية.

وأضاف أن وزارة المالية ستقوم بإرسال جداول الموازنة لعام 2025 إلى مجلس الوزراء لمناقشتها والتصويت عليها، وبعدها سيتم إرسال هذه الجداول إلى مجلس النواب.

أشار صالح إلى أنه من المتوقع أن تصل جداول الموازنة إلى البرلمان قبل نهاية شهر رمضان، والذي يصادف نهاية شهر آذار الجاري.

وفي وقت سابق، أخبر مصدر مسؤول في وزارة المالية العراقية، وكالة شفق نيوز، بأن تأخير إرسال جداول الموازنة الاتحادية إلى مجلس الوزراء يتعلق بتعديلات المادة 12 من قانون الموازنة.

وأقرّ البرلمان العراقي مؤخراً تعديلاً في الموازنة العامة يتعلق بالمادة 12، يسوّي خلافاً بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية حول تسلّم نفط الإقليم.

وكان البرلمان العراقي قد صوّت في حزيران 2023 على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية (2023، 2024، 2025) على أن يقر جداول خاصة بالموازنة لتلك السنوات، ويتم إرسالها من قبل الحكومة العراقية إلى البرلمان للتصويت عليها.

وصوت مجلس النواب العراقي في شباط الماضي على تعديل المادة 12 من قانون الموازنة المتعلقة بكلف استخراج نفط إقليم كوردستان.