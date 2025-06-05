مستشار حكومي سابق يكشف تفاصيل "خطيرة" بعقد عراقي جديد لتجهيز الغاز

شفق نيوز/ كشف المستشار السابق برئاسة الوزراء حسين الهنين، يوم الخميس، عدة "ثغرات" باتفاق أقره مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، مع شركة لتجهيز الغاز، عن طريق منصة بحرية متحركة، مبيناً أن الشركة حصلت على العديد من الاستثناءات، رغم أنها تأسست قبل 3 سنوات، وحصلت على مليوني برميل نفط، ضمن الاتفاق.

وقال الهنين، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في جلسة مجلس الوزراء قبل البارحة (الثلاثاء الماضي)، تم الاتفاق على عقد مع شركة لتجهيز الغاز عن طريقة منصة بحرية متحركة"، مؤكداً أنه "من غير الجيد أن الشركة التي تم التعاقد معها شركة مؤسسة قبل ثلاث سنوات، وأن عدد الاستثناءات التي حصلت عليها كان بعدد عشرة استثناءات، لأن وضعها القانون والفني والإداري لا يتطابق مع المعايير التي وضعتها وزارة النفط".

وأوضح أنه "من غير المقبول أن سعر التجهيز بفارق 400 مليون دولار، أعلى سنويا من أقل العطاءات لشركات أفضل منها بكثير ومنها شركات عالمية معروفة مثل (Excelerate Energy)".

وبين أن "العقد لمدة خمس سنوات، يعني الفرق بالسعر ملياري دولار أمريكي"، مشيراً إلى أن "الشركة لا تمتلك أموالاً لبناء المنصة، لذلك تم تزويدها بمليوني برميل نفط قبل أن تبدأ العمل".

ولفت الهنين، إلى أن "مليوني برميل تساوي 125 مليون دولار بسعر السوق الحالي، وكل هذا حدث والأخ وزير النفط في لندن ولم يصوت على القرار".

وقرر مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء، التعاقد المباشر مع تحالف "كاربور"، لإضافة سعة مقدارها 650 ميغاواط عن طريق نشر بواخر توليدية لسد النقص الحاصل بإنتاج الطاقة الكهربائية خلال فترة حمل الذروة في الصيف.

وأقرّ المجلس كذلك، المضي بإنشاء مشروع المنصة العائمة "FSRU"، لاستيراد الغاز، الذي سيعمل على تجهيز محطة بسماية الغازية بالغاز المسال بطاقة تصميمية مقدارها 750 مليون قدم مكعب قياسي يومياً.

وجرى كذلك إقرار التوصية الخاصة بإدراج مكون (تجهيز مضخات كهربائية في محافظات متعددة) لشراء 70 مضخة عائمة، من تخصيصات الخطة الاستثمارية، مع زيادة الكلفة الكلية للمشروع.

يشار إلى أن وزير النفط العراقي حيان عبدالغني السواد، سافر قبل يومين إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة في مؤتمر مجلس الأعمال العراقي البريطاني (IBBC).