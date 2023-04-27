مستشار جديد للسوداني لشؤون المحافظات المحررة

شفق نيوز / أفاد مصدر سياسي مطلع، اليوم الخميس، بتعيين رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مستشاراً من محافظة نينوى لشؤون المحافظات المحررة.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "رئيس الحكومة محمد شياع السوداني قام بتعيين السياسي من محافظة نينوى الشيخ انور الندى اللهيبي، مستشاراً لشؤون المحافظات المحررة".

ويشير مصطلح المحافظات المحررة الى "المحافظات السنية" التي وقعت تحت سيطرة تنظيم (داعش) وتأثرت بالعمليات العسكرية التي جرت بعد لتحريرها من سيطرته وهي "نينوى وصلاح الدين والأنبار".