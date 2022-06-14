سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مستشار بارزاني يرفض الرد على "تطاول" الموسوي: لبارزاني تاريخ نضالي مشرف

Category: سیاسة

Date: 2022-06-14T11:31:58+0000
مستشار بارزاني يرفض الرد على "تطاول" الموسوي: لبارزاني تاريخ نضالي مشرف

شفق نيوز/ رفض المستشار الخاص لرئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود حيدر، اليوم الثلاثاء، الرد على "تطاول" عضو تحالف الفتح حامد الموسوي بشأن الكورد وتحالف السيادة، فيما بيّن أن للشيعة علماء دين وزعماء سياسيون تحتاج من الطرفين وضع أسس لمعالجة المشاكل بلا انتقائية، اكد ان رئيس الحزب مسعود بارزاني تاريخ نضالي مشرف.

وقال المستشار الخاص لمسعود بارزاني مسعود حيدر في تغريدة على موقع تويتر واطلعت عليها شفق نيوز "نحن لا نعلق على تطاول السيد حامد الموسوي".

وأضاف حيدر "لإخوتنا الشيعة علماء دين محترمون وقادة وزعامات سياسية محترمة يربطنا بهم تأريخ مشرف، وعلينا معا أن نضع اسسا وطنية لمعالجة المشاكل في اطار الدستور بدون انتقائية"، مبينا أن "الزعامة الكوردستانية المتمثلة بالرئيس بارزاني تأريخ نضالي مشرف لكل الشرفاء".

وكان مكتب زعيم تحالف الفتح هادي العامري أدان ، اليوم الثلاثاء، تصريحات لعضو التحالف حامد الموسوي والتي هاجم فيها الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة، مبينا أنها "لغة" مرفوضة جملة وتفصيلا وتعكر المناخ السياسي.

وكان عضو تحالف الفتح حامد الموسوي قد قال في حديث متلفز إن الإطار "سيقوم بإجبار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني على الدخول في ائتلاف حكومي يقوده الإطار"، كما لوّح في تصريحه بوجود 6 ألوية عسكرية على حدود إقليم كوردستان، كورقة ضغط بهذا الخصوص.

related

لجنة نيابية: قانون النفط والغاز ميت سريريا وبانتظار إنعاش بين بغداد واربيل

Date: 2021-06-07 12:51:59
لجنة نيابية: قانون النفط والغاز ميت سريريا وبانتظار إنعاش بين بغداد واربيل

بريطانيا: ليس لدينا أجندات خفية بالعراق وعليه ألّا يعتمد على النفط للأبد

Date: 2021-04-22 08:02:08
بريطانيا: ليس لدينا أجندات خفية بالعراق وعليه ألّا يعتمد على النفط للأبد

متحدثاً عن تأثير كوردستان دولياً.. التيار الصدري: لا يمكن تمرير الموازنة دون الكورد

Date: 2021-02-08 08:52:00
متحدثاً عن تأثير كوردستان دولياً.. التيار الصدري: لا يمكن تمرير الموازنة دون الكورد

وزير الخارجية الروسي يصل إلى بغداد في زيارة تشمل اقليم كوردستان

Date: 2019-10-07 11:19:07
وزير الخارجية الروسي يصل إلى بغداد في زيارة تشمل اقليم كوردستان

نيجيرفان بارزاني يبحث مع وزير الخارجية القطري تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

Date: 2022-02-18 14:21:49
نيجيرفان بارزاني يبحث مع وزير الخارجية القطري تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

تقرير امريكي يوصي بتمكين إقليم كوردستان ليكون حليفا قوياً لواشنطن بالمنطقة

Date: 2020-10-24 07:36:00
تقرير امريكي يوصي بتمكين إقليم كوردستان ليكون حليفا قوياً لواشنطن بالمنطقة

مسؤولة إيطالية تبدي دعم بلادها لإقليم كوردستان

Date: 2022-06-04 11:21:36
مسؤولة إيطالية تبدي دعم بلادها لإقليم كوردستان

المالية النيابية: الكتل الشيعية ترفض حسم حصة الاقليم بالموازنة

Date: 2021-02-21 11:06:10
المالية النيابية: الكتل الشيعية ترفض حسم حصة الاقليم بالموازنة