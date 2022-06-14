مستشار بارزاني يرفض الرد على "تطاول" الموسوي: لبارزاني تاريخ نضالي مشرف

شفق نيوز/ رفض المستشار الخاص لرئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود حيدر، اليوم الثلاثاء، الرد على "تطاول" عضو تحالف الفتح حامد الموسوي بشأن الكورد وتحالف السيادة، فيما بيّن أن للشيعة علماء دين وزعماء سياسيون تحتاج من الطرفين وضع أسس لمعالجة المشاكل بلا انتقائية، اكد ان رئيس الحزب مسعود بارزاني تاريخ نضالي مشرف.

وقال المستشار الخاص لمسعود بارزاني مسعود حيدر في تغريدة على موقع تويتر واطلعت عليها شفق نيوز "نحن لا نعلق على تطاول السيد حامد الموسوي".

وأضاف حيدر "لإخوتنا الشيعة علماء دين محترمون وقادة وزعامات سياسية محترمة يربطنا بهم تأريخ مشرف، وعلينا معا أن نضع اسسا وطنية لمعالجة المشاكل في اطار الدستور بدون انتقائية"، مبينا أن "الزعامة الكوردستانية المتمثلة بالرئيس بارزاني تأريخ نضالي مشرف لكل الشرفاء".

وكان مكتب زعيم تحالف الفتح هادي العامري أدان ، اليوم الثلاثاء، تصريحات لعضو التحالف حامد الموسوي والتي هاجم فيها الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة، مبينا أنها "لغة" مرفوضة جملة وتفصيلا وتعكر المناخ السياسي.

وكان عضو تحالف الفتح حامد الموسوي قد قال في حديث متلفز إن الإطار "سيقوم بإجبار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني على الدخول في ائتلاف حكومي يقوده الإطار"، كما لوّح في تصريحه بوجود 6 ألوية عسكرية على حدود إقليم كوردستان، كورقة ضغط بهذا الخصوص.