مستشار بارزاني يدعو لاحترام كامل بنود الدستور "دون انتقائية"

شفق نيوز/ ذكر مستشار زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، يوم الإثنين، أن عدم الالتزام بالدستور لا يحفظ للعراق اتحاده الحر شعباً وأرضاً وسيادة.

وقال مسعود حيدر في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "رسالتنا لشركائنا في الوطن; نطلب منكم احترام الدستور العراقي كاملةً وبدون انتقائية، ونحن مستعدون لتنفيذ جميع بنود الدستور ضمن جدول زمني محدد".

وأضاف، أن "الالتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر شعبا وارضا وسيادة، أي ان عدم الالتزام بالدستور لا يحفظ للعراق اتحاده الحر شعبا وارضا سيادة".

وأول أمس السبت، جدد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني موقف حكومته ازاء قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز للإقليم، مؤكداً أنه "غير مقبول".

واصدرت المحكمة الاتحادية يوم الثلاثاء (15 شباط 2022) قراراً بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان، مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية الكوردستانية باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره.

ووصف رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، القرار بأنه "غير دستوري" واستند على قانون يعود إلى زمن النظام السابق.