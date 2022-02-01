سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مستشار بارزاني: هذا ما نتوقعه من الإطار التنسيقي بشأن انتخاب زيباري

Category: سیاسة

Date: 2022-02-01T17:43:13+0000
مستشار بارزاني: هذا ما نتوقعه من الإطار التنسيقي بشأن انتخاب زيباري

شفق نيوز/ أفاد مستشار للزعيم الكوردي مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الثلاثاء، بأن الحزب يتوقع من الاطار التنسيقي التصويت لصالح هوشيار زيباري رئيسا للجمهورية كرد على مبادرة بارزاني الخاصة باحتواء الأزمة السياسية في البلاد.

وقال مسعود حيدر في تغريدة على تويتر، "نتوقع من الإطار التنسيقي كرد على مبادرة الرئيس بارزاني والمواقف الايجابية لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ومساعي المكون السني بقيادة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، أن يكون لهم موقف ايجابي ويتقدموا خطوة الى الامام ويصوتوا لهوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية".

وكان بارزاني قد طرح مبادرة لاحتواء أزمة تشكيل الحكومة، وبموجبها انعقد اجتماع في مقر إقامة زعيم التيار الصدري بالنجف ضم الأخير إلى جانب رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وزعيم تحالف "السيادة" خميس الخنجر.

وناقش الاجتماع ردم الفجوة بين القوى السياسية وخاصة الشيعية منها بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

ومن المقرر أن ينتخب البرلمان العراقي رئيساً جديداً للبلاد بأغلبية الثلثين يوم 8 شباط/فبراير الجاري، من بين 25 مرشحاً تقدموا لشغل المنصب.

وتنحصر المنافسة بين صالح وهو مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني بزعامة بافل طالباني، وهوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني.   

ووفق العرف السياسي المتبع طيلة الدورات السابقة، فإن الاتحاد الوطني الكوردستاني شغل منصب رئيس الجمهورية منذ الإطاحة بالنظام السابق عام 2003.

لكن بلغة الأرقام، فإن حصول الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً نيابياً في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مقابل 17 مقعداً فقط للاتحاد الوطني الكوردستاني، قد يعكس المعادلة هذه المرة.

related

الديمقراطي الكوردستاني يرشح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية

Date: 2022-01-12 18:51:56
الديمقراطي الكوردستاني يرشح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية

مصدر: الإطار التنسيقي سيصوت لصالح برهم صالح

Date: 2022-01-25 17:05:49
مصدر: الإطار التنسيقي سيصوت لصالح برهم صالح

لحسم منصب الرئيس.. وفد الديمقراطي الكوردستاني في بغداد

Date: 2022-01-24 11:38:05
لحسم منصب الرئيس.. وفد الديمقراطي الكوردستاني في بغداد

زيباري رئيسا للجمهورية بعد اسبوع.. الديمقراطي الكردستاني: قوى سياسية تقود "تظاهرات" ضد مرشح الحزب

Date: 2022-01-31 12:37:38
زيباري رئيسا للجمهورية بعد اسبوع.. الديمقراطي الكردستاني: قوى سياسية تقود "تظاهرات" ضد مرشح الحزب

الديمقراطي يعلّق على تمسك صالح بالرئاسة: انسحابه سيعزز قوة الكورد في بغداد

Date: 2022-02-01 14:22:02
الديمقراطي يعلّق على تمسك صالح بالرئاسة: انسحابه سيعزز قوة الكورد في بغداد

بعد "الأمر الولائي".. الإطار الشيعي يجتمع لإحياء مفاوضاته مع الصدر

Date: 2022-01-14 14:49:14
بعد "الأمر الولائي".. الإطار الشيعي يجتمع لإحياء مفاوضاته مع الصدر

الإطار التنسيقي يخوض جولة مباحثات جديدة على وقع مبادرة بارزاني ويعد لورقة ضمانات "حاسمة"

Date: 2022-02-01 10:55:20
الإطار التنسيقي يخوض جولة مباحثات جديدة على وقع مبادرة بارزاني ويعد لورقة ضمانات "حاسمة"

الحكيم لزيباري: الإنتخابات سببت إرباكا نتيجة إنعدام التوازن

Date: 2021-12-13 10:17:37
الحكيم لزيباري: الإنتخابات سببت إرباكا نتيجة إنعدام التوازن