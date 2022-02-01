مستشار بارزاني: هذا ما نتوقعه من الإطار التنسيقي بشأن انتخاب زيباري

شفق نيوز/ أفاد مستشار للزعيم الكوردي مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الثلاثاء، بأن الحزب يتوقع من الاطار التنسيقي التصويت لصالح هوشيار زيباري رئيسا للجمهورية كرد على مبادرة بارزاني الخاصة باحتواء الأزمة السياسية في البلاد.

وقال مسعود حيدر في تغريدة على تويتر، "نتوقع من الإطار التنسيقي كرد على مبادرة الرئيس بارزاني والمواقف الايجابية لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ومساعي المكون السني بقيادة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، أن يكون لهم موقف ايجابي ويتقدموا خطوة الى الامام ويصوتوا لهوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية".

وكان بارزاني قد طرح مبادرة لاحتواء أزمة تشكيل الحكومة، وبموجبها انعقد اجتماع في مقر إقامة زعيم التيار الصدري بالنجف ضم الأخير إلى جانب رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وزعيم تحالف "السيادة" خميس الخنجر.

وناقش الاجتماع ردم الفجوة بين القوى السياسية وخاصة الشيعية منها بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

ومن المقرر أن ينتخب البرلمان العراقي رئيساً جديداً للبلاد بأغلبية الثلثين يوم 8 شباط/فبراير الجاري، من بين 25 مرشحاً تقدموا لشغل المنصب.

وتنحصر المنافسة بين صالح وهو مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني بزعامة بافل طالباني، وهوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني.

ووفق العرف السياسي المتبع طيلة الدورات السابقة، فإن الاتحاد الوطني الكوردستاني شغل منصب رئيس الجمهورية منذ الإطاحة بالنظام السابق عام 2003.

لكن بلغة الأرقام، فإن حصول الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً نيابياً في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مقابل 17 مقعداً فقط للاتحاد الوطني الكوردستاني، قد يعكس المعادلة هذه المرة.