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مستشار بارزاني: منتقدو حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية يحاولون استغباء الشارع العراقي

Category: سیاسة

Date: 2021-01-02T14:14:01+0000
مستشار بارزاني: منتقدو حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية يحاولون استغباء الشارع العراقي

شفق نيوز/ شن مسعود حيدر المستشار الخاص لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، يوم السبت، هجوما لاذعا على منتقدي حصة اقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية.

وفيما وصف المنتقدين بأنهم "غير مستوعبين" مفهوم الإقليم واختلافه عن التكوين الإداري للمحافظات، بين أن عقد مثل هذه المقارنة "جهل" و"استغباء" للشارع العراقي.

وقال حيدر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "نسمع من أصحاب المزايدات السياسة الذين لا يملكون مشروعا وطنيا لخدمة محافظات الوسط والجنوب مقارنات بين حصة اقليم كوردستان وبعض المحافظات، غير مستوعبين بأن كوردستان اقليم فدرالي له حكومة ووزارات وبرلمان ولا يمكن مقارنته بالتكوين الإداري للمحافظات".

وأشار إلى أن الاقليم "يتم تخصيص موازنتە استنادا الى الدستور العراقي"، لافتا إلى أن "المقارنة اما جهل او استغباء للشارع".

وبين أن "الأرقام المذكورة في موازنة 2021 هي أرقام غير حقيقية باستثناء رواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية، الأنفاق الفعلي لعام 2021 سيكون بحدود 110 تريليون دينار، وحصة الاقليم لن تتجاوز 8 تريليون بما فيها رواتب موظفي الإقليم".

ولفت إلى أنه "يتم استهلاك مليون برميل نفط للاستهلاك المحلي دون تخصيص أي شئ منها لأقليم كوردستان وتقدر أقيام هذا النفط ب 20 ترليون دينار سنويا ولا يتم درجه ضمن الموازنة العامة الفدرالية".

وأوضح أن "احتساب اجمالي الانفاق الفعلي والذي سيبلغ 130 ترليون دينار فإن حصة الإقليم تشكل 6% فقط من موازنة الدولة الاتحادية بما فيها رواتب موظفي الاقليم والبيشمركة".

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