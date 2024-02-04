مستشار الأمن القومي الأمريكي: ضربات يوم الجمعة أضعفت قدرات المليشيات

شفق نيوز/ أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، يوم الأحد، عزم بلاده على شن ضربات أخرى على الأراضي العراقية والسورية، مبيناً أن ضربات يوم الجمعة الماضي ليست النهاية، حسب تعبيره.

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في تصريح لشبكة NBC، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "الرئيس (جو بايدن) كان واضحا جدا منذ البداية بأنه عندما تستهدف قواتنا فسوف نرد".

وأضاف سوليفان في تصريحاته أن "أمر الرئيس بالرد على الهجمات التي نتعرض لها حازم وجدي وهو ما يحدث"، مؤكداً أن "الضربات التي بدأناها الجمعة ليست نهاية الأمر وسنشن ضربات أخرى وسنتخذ إجراءات إضافية".

وتابعت سوليفان: "نقيّم عدد الضحايا في صفوف المليشيات ونعتقد أن الضربات كان لها تأثير جيد في إضعاف قدراتها".

وكانت القيادة المركزية التابعة للجيش الأمريكي قد أفادت، في وقت مبكر من صباح أمس السبت، أن قواتها شنت غارات جوية في العراق وسوريا استهدفت بها مواقع لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني وجماعات الميليشيات التابعة له.

ووفقا للبيان فإن الضربات الجوية اُستُخدمت فيها أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه، مشيرا إلى أن الأهداف تضمنت مقرات قيادة وسيطرة، ومراكز استخبارات، ومخازن للصواريخ والمسيرات والذخائر والإمداد اللوجستي تابعة للمليشيات والحرس الثوري.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد وجه القوات العسكرية، بضرب أهداف في العراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة لهم لمهاجمة القوات الأمريكية، وفق قوله، مؤكدا أن الولايات المتحدة رغم أنها لا تسعى إلى تصعيد في الشرق الأوسط إلا أنها سترد حتما على من يؤذي الأمريكيين.