مستشار الأمن القومي العراقي يدعو إلى انقاذ أكثر من 20 ألف قاصر بمخيم الهول في سوريا

شفق نيوز/ جدد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، يوم الخميس، تأكيده على مضي الحكومة الاتحادية في إعادة أسر تنظيم داعش من العراقيين الذين يقطنون مخيم الهول في سوريا إلى البلاد وإعادة تأهيلهم ودمجهم داخل المجتمع، في حين دعا إلى إنقاذ أكثر من 20 ألف قاصر من الفكر المتطرف من خلال إخراجهم من ذلك المخيم

وقال قاسم الاعرجي خلال استضافته على هامش منتدى العراق المنعقد في بغداد، إن مخيم الهول مخيم امني بإمتياز وفيه 7 آلاف أُسرة عراقية اضافة الى قرابة هذا العدد من السوريين و بحدود 10 آلاف من الأجانب ما يسمون بالجهاديين.

ووصف المستشار القومي، مخيم الهول بأنها "قنبلة موقوتة" اضافة الى وجود اكثر من 20 الف قاصر دون سن البلوغ والكثير من النساء ضحايا داخله.

وأضاف أن العراق يعمل على تسوية مسألة مخيم الهول، والحكومة ماضية في استقبال أسر تنظيم داعش، ولغاية الآن تم استقبال 9 وجبات بأعداد كثيرة ومعظمهم عاد إلى مناطقهم الأصلية بعد اعادة دمجهم، مؤكدا قرار اعادة هذه الأسر لن نتراجع عنه ويجب أن نحمي الأطفال والنساء الضحايا.

كما شدد الأعرجي على أن المطلوب للقوات الامنية من أفراد تلك الأسر سيذهب إلى القضاء ويُحاكم، ومن يتفاعل مع برنامج الإندماج ويكون مواطن عادي سيمارس حياته الطبيعية.

ولفت إلى أن هناك 600 أسرة عادت إلى مناطقها من مخيم الهول، ولم تصلنا أي شكوى عنها، مؤكدا انه ينبغي أن نبدأ بتأهيل الجانب الأضعف وهم أكثر من 20 الفا دون سن 18 عاما.