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مستشار الأمن القومي العراقي يبحث مع السفير الياباني إعمار سنجار

Category: سیاسة

Date: 2021-04-18T12:12:00+0000
مستشار الأمن القومي العراقي يبحث مع السفير الياباني إعمار سنجار

شفق نيوز/ استعراض مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، مع السفير الياباني لدى بغداد سوزوكي كوتارو، العلاقات بين البلدين.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمستشار الأمن أنه جرى في اللقاء بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ودعا الأعرجي السفير الياباني إلى مساهمة بلاده في إعادة إعمار مدينة سنجار، لما شهدته من دمار وخراب في البنى التحتية، مبينا أن سنجار مدينة تعايش سلمي حقيقي وتحتاج إلى دعم دولي للنهوض بواقعها الخدمي والعمراني.

من جانبه؛أكد السفير الياباني أن بلاده على استعداد لدعم العراق في مجال إعادة إعمار المدن المحررة ومنها سنجار، من خلال بناء وحدات سكنية في هذه المنطقة التي عانى أهلها كثيرا بسبب الإرهاب، وفقا للبيان.

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