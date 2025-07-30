مستشار المالكي: "صمام أمان الدولة" يتعافى

شفق نيوز- بغداد

أفاد مستشار زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، يوم الأربعاء، بأن الأخير "بخير ويتعافى" وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية ادخل على اثرها الى احدى المستشفيات بالعاصمة بغداد

وقال عباس الموسوي، في تصريح ورد الى وكالة شفق نيوز، إن المالكي الذي وصفه بـ"صمّام أمان الدولة وحاميها" بخير، مؤكدا "تعافي الزعيم".

واضاف ان المالكي استقبل منذ خروجه من المستشفى وحتى الآن عدداً من القيادات والشخصيات السياسية، وكان في مقدمة زوّاره رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، إلى جانب عدد من الوزراء والقيادات النيابية.