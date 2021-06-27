مستشار الكاظمي يوضح بشأن تعليق له على مقال لسفير أمريكا السابق لدى العراق

شفق نيوز / أصدر المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي، مشرق عباس، يوم الأحد، توضيحاً بشأن تعليق نسب له على مقال مزعوم للسفير الأمريكي السابق في بغداد دوغلاس سيليمان.

وأكد عباس، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "زور هذا التعليق وفبركته وأنه ينتمي إلى حملة التضليل والتسقيط الممنهجة التي تنفذها أطراف موتورة ومشغولة في تنفيذ هذه الألاعيب الرخيصة في وسائل التواصل بدلاً عن العمل المثمر والحوار الصريح واستخدام العقل والمنطق واستحضار القيم الوطنية".

وأوضح أن "لا صحة لوجود أية صفحة باسمنا في مواقع التواصل الاجتماعي حالياً"، داعياً وسائل الإعلام إلى "التحوط من الوقوع في فخاخ المزورين الإلكترونيين".