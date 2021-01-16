مستشار الكاظمي يكشف عن "جهة وحيدة" يمكن لها تغيير موعد الانتخابات المبكرة

شفق نيوز/ كشف عبد الحسين الهنداوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لشؤون الانتخابات، اليوم السبت، عن جهة وحيدة يمكن لها تغيير موعد الانتخابات المبكرة، المؤمل اجراءها في حزيران المقبل.

وقال الهنداوي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك آلية لتحديد يوم الانتخابات بشكل رسمي، يكون من خلال التنسيق بين مجلس الوزراء ومجلس المفوضين، وبعد تحديد يوم الانتخابات، يتم اعلان ذلك بشكل رسمي من قبل رئيس الجمهورية".

وأكد الهنداوي أن "تحديد يوم الانتخابات من صلاحية مجلس الوزراء ومجلس المفوضين، بالتنسيق بين الجانبين".

وبين أن "حكومة مصطفى الكاظمي، اعلنت بشكل واضح الموعد التي تريد اجراء الانتخابات المبكرة، وهي مصرة على هذا الموعد وقد قدمت كل الدعم لمفوضية الانتخابات بمختلف الاصعدة، خصوصاً ان مهمة اجراء الانتخابات هي من مهمة مفوضية الانتخابات، ونحن قدمنا كل الدعم لإنجاح مهمة المفوضية".

واعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن الانتخابات البرلمانية ستجري يوم 6 حزيران عام 2021، متعهدا بتوفير رقابة دولية على العملية الانتخابية

ولاقى اعلان الكاظمي موعد الانتخابات ترحيباً اممياً وتعهدا بالدعم، والعمل على نجاحها الا ان مواقف الكتل السياسية مازالت مبهمة ومقسمة حيال الموعد وآليات اجراء الانتخابات.

إلا أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أبلغت، يوم الخميس الماضي، الرئاسات الثلاث والكتل السياسية عدم قدرتها اجراء الانتخابات المبكرة والمقررة في حزيران، بحسب ما أفاد به مصدر مسؤول.