مستشار الكاظمي يعلن عن خطة جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي في الكهرباء

شفق نيوز/ أعلن حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الأحد، أن لدى الحكومة العراقية خطة جديدة لجذب الاستثمار لقطاع الكهرباء.

وقال علاوي في تصريح لشبكة CNBC عربية، إن الحكومة لديها خطة استراتيجية جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية بقطاع الكهرباء وتشييد محطات بواقع 5000 ميغاواط.

وبين أن إنتاج الكهرباء الأعلى وصل لـ20 ألف ميغاواط، لكن استدامة الإنتاج هو تحد بالنسبة للحكومة بسبب المناخ وامدادات الغاز من إيران.

وفيما يتعلق بخروج شركات النفط الأجنبية من العراق، أكد علاوي إنه من المبكر انسحاب تلك الشركات لأهمية الاقتصاد العراقي بالنسبة لها، مشيراً إلى أن التحديات التي تحيط بالقطاع النفطي سيتم معالجتها من قبل الحكومة إذا تم إقرار قانون النفط والغاز الذي سيعزز الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف علاوي أنه من غير الممكن تحديد إطار زمني لانتهاء أزمة الكهرباء، ولكن العمل على حلها يجري بسرعة.

ويشهد العراق منذ أسابيع عدة انخفاضاً كبيراً في تجهيز الطاقة الكهربائية وصل في بعض المدن العراقية إلى أربع ساعات تجهيز خلال 24 ساعة.