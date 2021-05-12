مستشار الكاظمي يعلق على تهديدات تطال مرشحين ويؤكد: ستجري الانتخابات دون تغيير

شفق نيوز / كشف مستشار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لشؤون الانتخابات، عبد الحسين الهنداوي، يوم الأربعاء، عن حقيقة وجود "تهديدات بالقتل" تجبر مرشحين للانسحاب من سباق الانتخابات المقبلة.

وكانت كتلة بيارق الخير النيابية، قد كشفت في وقت سابق من يوم الأربعاء (12 آيار 2021)، عن انسحاب عدد من مرشحيها من سباق الانتخابات البرلمانية المبكرة المقبلة بعد تلقيهم تهديدات بالقتل، دون الكشف عن مصدر التهديد.

وعن هذه التهديدات، أكد الهنداوي، لوكالة شفق نيوز، عدم "تسلم أي معلومات أو شكاوى من قبل المفوضية أو جهات أخرى، بوجود تهديدات بالقتل تجبر مرشحين للانسحاب من سباق الانتخابات".

وأضاف أن "وضع العراق الأمني يسمح له بإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في موعدها المحدد، رغم أن الأخطار الأمنية موجودة"، لافتا إلى أن "الانتخابات السابفة جميعها جرت وسط أخطاء أمنية من الحرب مع القاعدة وثم الحرب الطائفية وبعدها داعش".

وأكد مستشار الكاظمي لشؤون الانتخابات، أن "الحكومة العراقية مصرة وعازمة على فتح صناديق الاقتراع في موعده المحدد دون أي تغيير في الموعد بسبب الظرف الأمني أو غيره".

ومن المقرر إجراء الانتخبات المقبلة في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، بحسب ما صوت مجلس النواب العراقي، على تحديد موعدها في جلسة عقدت يوم 19 كانون الثاني 2021، وسط تعهدات حكومية بإجراء انتخابات نزيهة بعيداً عن سطوة السلاح.