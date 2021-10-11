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مستشار الكاظمي يرد على المشككين: استحالة تزوير الانتخابات والتلاعب بنتائجها

Category: سیاسة

Date: 2021-10-11T17:25:26+0000
مستشار الكاظمي يرد على المشككين: استحالة تزوير الانتخابات والتلاعب بنتائجها

شفق نيوز/ رد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن الانتخابي مهند نعيم، على المشككين بنتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية اليوم الاثنين.

وقال نعيم لوكالة شفق نيوز، إن "عملية جمع النتائج جرت على 3 محاور الاول هو الارسال عبر القمر الصناعي والثاني عبر عصا الذاكرة والثالث هو الورقي".

وأشار إلى "استحالة التدخل الخارجي والتلاعب بنتائج الانتخابات، كون هناك ثلاث سلات متقاطعة ومتطابقة"، مؤكدا بالقول، أن "أية قوة لا تستطيع أن تتلاعب بتلك النتائج".

ولفت نعيم إلى أن "مفوضية الانتخابات أجرت مطابقة بالعد اليدوي لمحطة واحدة في كل مركز  انتخابي أي أن أكثر من 8 الاف محطة تم فيها إجراء عد يدوي".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاثنين، النتائج الأولية للانتخابات التي جرت أمس الأحد، وأظهرت بشكل مبدئي فوز الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية، فيما ما تزال النتائج النهائية والحاسمة للانتخابات في طور التدقيق.

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