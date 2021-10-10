مستشار الكاظمي للانتخابات يتوقع اجتياز نسبة المشاركة 50%

شفق نيوز/ رجح مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لشؤون الانتخابات، يوم الاحد، أن تكون نسبة المشاركة في الاقتراع العام خلال الساعات القادمة "عالية"، متوقعاً أن تجتاز 50%.

وقال المستشار مهند نعيم لوكالة شفق نيوز، إن "العملية الانتخابية تجري بشكل جيد"، مبيناً أن "بعض المحطات حصل فيها توقف، وليس المركز الانتخابي، وهناك صيانة وأجهزة استبدال".

وأوضح نعيم، أن "نسبة المشاركة بالانتخابات ستكون عالية"، مؤكداً أنه "ما يزال هناك متسع من الوقت لمشاركة الناخبين".

وأضاف أن "نجاح الخطة الأمنية بعدم فرض حظر على التجوال سمح للمواطن العودة إلى المركز الانتخابي بعد صيانة واستبدال الأجهزة المتوقفة".

وأشار مستشار الكاظمي، إلى أن "اجراء الانتخابات وفق الخطة الأمنية سيقترب من نسبة مشاركة تبلغ 50% او اكثر من ذلك".

ووصفت مفوضية الانتخابات، في وقت سابق، نسبة المشاركة في عملية التصويت العام بـ"الجيدة"، وذلك بعد ثلاث ساعات من انطلاقها، متوقعة أن يكون الزخم بشكل اكبر فيما بعد.

كما سجلت محطات انتخابية حدوث أعطال في الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالانتخابات، مما دفع بالمصوتين إلى الانسحاب من محطات الاقتراع.