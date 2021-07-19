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مستشار الكاظمي: لا تغيير بسعر صرف الدولار

Category: سیاسة

Date: 2021-07-19T15:51:14+0000
مستشار الكاظمي: لا تغيير بسعر صرف الدولار

شفق نيوز/ أكد مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين، على عدم الاعتماد على اسعار النفط لكونها غير مستقرة، في تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي.

وقال صالح لوكالة شفق نيوز، إن "سعر صرف الدولار ثابت ولا يوجد أي تغيير به، وأي زيادة أو انخفاض بسعر الصرف في السوق عن السعر المحدد يعود إلى عملية الطلب على العملة".

وأضاف "إذا كان هناك تغيير في سعر الصرف فيعود ذلك إلى تحسن أسعار النفط على المدى البعيد"، مؤكدا أن "اسعار النفط غير ثابتة وقد ترتفع أو تنخفض خلال الفترة المقبلة".

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