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مستشار الكاظمي: فائض أسعار النفط سينهي العجز المالي لموازنة 2021

Category: سیاسة

Date: 2021-06-26T17:07:47+0000
مستشار الكاظمي: فائض أسعار النفط سينهي العجز المالي لموازنة 2021

شفق نيوز/ اعتبر المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم السبت، إن فائض أسعار النفط عن السعر المحدد بقانون الموازنة سينهي العجز المالي للسنة 2021، فيما لفت إلى إن العراق يصدر 2.9 مليون برميل يوميا.

وقال المستشار مظهر محمد صالح لـوكالة شفق نيوز؛ إن "سعر برميل النفط الواحد تحدد بقانون الموازنة بـ45 دولارا، وما يزيد عن السعر المحدد فإنه سيعوض العجز المالي بقانون الموازنة للعام 2021".

وأضاف إن "استقرار أسعار النفط بحدود 70 دولارا نهاية العام الجاري، فانه الحكومة العراقية لن تذهب إلى الاقتراض و تعوض العجز المالي من ارتفاع أسعار النفط"، مبينا ان "العراق يصدر يوميا 2.9 مليون برميل".

وأشار المستشار الحكومي، إلى إن "فائض النفط عن السعر المحدد بقانون الموازنة سيقلل أو ينهي العجز المالي في السنة المالية للعام 2021".

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