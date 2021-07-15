مستشار الكاظمي: المقاطعة والانسحاب لن يؤثرا على موعد إجراء الانتخابات

شفق نيوز/ أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الانتخابات، حسين الهنداوي، يوم الخميس، ان مقاطعة الانتخابات أو انسحاب مرشحين لن يغير موعد إجرائها المحدد.

وقال الهنداوي لوكالة شفق نيوز، إن "المفوضية العليا للانتخابات أكدت أن انتخابات مجلس النواب المقبل ستجرى في موعدها المحدد وهو 10 تشرين الأول المقبل".

وأضاف أن "المقاطعة والانسحاب من العملية الانتخابية لن يؤثرا على موعد اجرائها".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انسحابه من الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل في العراق، وفي الوقت ذاته قرر سحب يده من الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، واللاحقة أيضا.

وعقب تصريح الصدر، أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، ومرشحو الكتلة الصدرية، انسحابهم من الانتخابات المقبلة.