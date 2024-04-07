مستشار السوداني يكشف آخر تطورات المخطط الإنمائي الشامل للعاصمة بغداد

شفق نيوز/ أكد فادي الشمري مستشار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، بأن المخطط الإنمائي الشامل لبغداد في طور المصادقة عليه مع إطلاق مشروعي مدينتي الجواهري وعلي الوردي، في حين لفت إلى أن التحولات العمرانية والخدمية في العاصمة ستنتج لنا عاصمة متطورة نسبياً في السنوات القليلة القادمة.

وقال الشمري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم إقرار المخطط الإنمائي الشامل للعاصمة بغداد 2040 وفي طور المصادقة النهائية من السلطات المختصة"، مشيراً إلى "إطلاق المدن الكبيرة المكملة للعاصمة في محورين (مدينة الجواهري، مدينة علي الوردي) وهناك مقترحات اخرى قيد الدراسة".

وتابع الشمري: "تم الإنتهاء من خارطة طريق إطلاق مشروع الطريق الحلقي الرابع"، لافتاً إلى أنه تم توجيه وزارتي النفط والصناعة بالانتقال التدريجي لمنشآتها لمناطق خارج المدن، وهو قيد العمل".

وأضاف الشمري أن "مشروع (غابات بغداد المستدامة) معسكر الرشيد، الذي يتكون من غابات كبيرة ترفيهية هي الأكبر في الشرق الاوسط سيعالج المعادل البيئي للعاصمة واكبر حدائق ومتنزه في العراق والمؤمل إطلاقه بعد العيد".

‏وأشار إلى أنه "تم إعادة ترسيم وتصميم مدينة الرفيل لاستيعاب الفعاليات الإدارية للعاصمة والمؤسسات المالية والتجارية والترفيهية والسكنية والمساحات الخضراء"، مبيناً أنه "يتم التحضير لإطلاق مشروع إعادة تأهيل الطرق السريعة (محمد القاسم-سريع دورة -سريع العدل - سريع ابو غريب) وفق مواصفات عالمية".

ولفت إلى أن "اللجان الفنية في طور الإنتهاء من إعداد تصاميم إنشاء (الداون تاون الجنوبي) للعاصمة على ضفتي طريق دورة - يوسفية، وفق مواصفات ومعايير واستخدامات الأرض المحددة.

وبيّن أن "إنشاء المساحات الخضراء في العاصمة وتحويل كل المساحات المفتوحة إلى حدائق ومتنزهات من مشاريع أمانة بغداد"، مؤكداً أن "⁠تطوير مناطق ومحلات العاصمة ضمن أولويات الحكومة وبمتابعة رئيس الوزراء وعلى ضفتي الرصافة والكرخ".

وأكمل قائلاً أن "⁠التحولات العمرانية والخدمية في العاصمة ستنتج لنا عاصمة متطورة نسبياً في السنوات القليلة القادم"، لافتاً إلى أن "هناك خطوات ومشاريع كبيرة وإستراتيجية قيد الإعلان أو الدراسة قريباً".