مستشار السوداني يكشف حقيقة توزيع أموال وشقق على النازحين اللبنانيين بالعراق

شفق نيوز/ كشف سبهان ملا جياد، المستشار للشؤون السياسية لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، حقيقة وجود توجه حكومي يهدف إلى توزيع أموال وشقق في مجمع بسماية وغيره على "النازحين اللبنانيين" في العراق.

وقال ملا جياد، لوكالة شفق نيوز، إن "الانباء والمعلومات التي تتحدث عن وجود نية لدى الحكومة العراقية بتوزيع أموال كرواتب ومساعدات على ضيوف العراق (النازحين اللبنانيين) من ميزانية العراق للطوارئ، وكذلك توزيع عليهم شقق غير صحيح، ولا يوجد هكذا أمر وتوجه".

وأضاف ان "هناك من يريد بث هكذا شائعات كمحاولة لاستهداف الحكومة العراقية ومحاولة لتحريك الرأي الداخلي ضدها، وهي جزء من سياسة بعض الأبواق المأجورة ولها أجندة، فالحكومة ملتزمة في تقديم المساعدات الإنسانية لضيوف العراق (النازحين اللبنانيين) وأماكن السكن".