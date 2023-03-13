مستشار السوداني يصدر توضيحاً حول رأيه السابق بالموازنة الثلاثية

شفق نيوز/ أصدر مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء يوم الاثنين، توضيحا لتصريح سابق أدلى به لوكالة شفق نيوز.

وقال صالح في بيان ورد لوكالتنا؛ إن "ما ورد في وكالة شفق نيوز من تصريح حول موضوع سنوية الموازنة وتعدديتها لم يظهر بالصورة الصحيحة".

وأوضح صالح ان "قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل يؤكد على سنوية الموازنة ولكن في الأحوال كافة لايمنع من التخطيط المالي لتقدير موازنات لسنوات قادمة وعرضها تشريعيا على مجلس النواب وهي جزء من عملية التنبؤ للمستقبل".

ورأى المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح في وقت سابق من يوم الاثنين، ان اقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون الموازنة للسنوات المالية 2023 و2024 و2025، إجراء غير صحيح.

وقال صالح في حديث لوكالة شفق نيوز ان قانون الادارة المالية يؤكد على سنوية الموازنة (سنة بسنتها). ومن الممكن أن يقدم مجلس الوزراء خطة مالية لثلاث سنوات وليس لثلاث موازنات سنوية".

وبشأن إقرار مشروع قانون الموازنة الثلاثية قال صالح، "لا تتغير عندما تقر بقانون ولكن الخطط المالية هي تقديرات قابلة للتعديل"، لافتا إلى أن "ما جاء به هو خطة مالية للسنوات القادمة وهي تبقى تقديرات مالية ليس بها التزام وهي تتحدث عن مستقبل مالي".