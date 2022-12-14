مستشار السوداني يبحث مع مفوضية حقوق الانسان تسهيل إجراءات تفتيش المواقف والسجون

شفق نيوز / بحث مستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان، تسهيل مهام تفتيش المواقف والسجون.

وقال مصدر حكومي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الانسان بحث مع المفوضية العليا لحقوق الانسان الإجراءات الكفيلة بتسهيل مهامهم بتفتيش المواقف والسجون والرصد الميداني".

وأضاف المصدر أن "مستشار رئيس مجلس الوزراء بحث ايضا آليات التعاون بإحالة الشكاوى الواردة لإجراء ما يلزم وفقا لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان".

يذكر ان مكتب مستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الانسان أعلن في وقت سابق عن تلقيه قرابة ثلاثة آلاف شكوى.