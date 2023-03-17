مستشار السوداني: إقليم كوردستان سيودع إيراداته المالية كافة في حساب مركزي واحد

شفق نيوز/ صرّح فادي الشمري المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، بأن الاتفاق الذي توصلت إليه أربيل وبغداد ضمن مشروع قانون الموازنة للعام 2023 يفضي إلى إيداع حكومة إقليم كوردستان الإيرادات المالية كافة في حساب مصرفي مركزي واحد، واصفا هذا الاتفاق بالمنصف.

وقال الشمري في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، إن الحكومة الاتحادية تمكنت في اتمام اتفاقها الاخير مع حكومة اقليم كوردستان العراق التزاماً منها بتطبيق برنامجها الحكومي والسياسي وذلك بوضع ايرادات الاقليم في حساب مركزي واحد، مردفا بالقول إن، الاتفاق يعد احد منجزات الحكومة الاتحادية التي حققتها وفق سياستها المبنية على التفاهم والحوار البناء والمكاشفة والنية الصادقة للتوصل الى حلول جذرية.

ونبه إلى أن الوصول الى اتفاق يعتمد اظهار قدرة الحكومة الاتحادية في صياغة الحلول وتصفير الازمات بشكل جاد وشامل ويضع استراتيجية حقيقية تحفظ وحدة العراق وتحت سقف الدستور.

وأضاف الشمري أن "الاتفاق يسهم في المحافظة على الثروة حيث كانت بعض إيرادات الاقليم تذهب للشركات بشكل مجحف فلا يستفيد منها أهلنا في كوردستان ولا عموم الدولة العراقية والان سترجع هذه الايرادات الى الصندوق المركزي".

ومضى بالقول، إنه في موازنة العام الحالي 2023 سيكون الرقم متاح والحساب مُعلَن امام الرأي العام في الاقليم والحكومة الاتحادية لتنطوي صفحة من التجاذبات غير المنتجة امتدت لسنوات عدة ساهمت بخلق اللا إستقرار على المستوى السياسي والامني والاقتصادي".

مستشار السوداني أكمل قائلا، إنه لأول مرة منذ العام 2003 هذه الحكومة تأخذ زمام المبادرة وتحصل على اتفاق منصف بينها وبين حكومة الاقليم الذي ينص على وضع ايرادات نفط الاقليم في حساب مكشوف وواضح ومعلن ومراقب من قبل الحكومة الاتحادية وديوان الرقابة ويخضع لتدقيق شركة دولية، مشيرا إلى أنه وسيتم غلق اي حسابات فرعية او غير مرئية .

وتابع الشمري بالقول، إنه سيتم مراجعة العقود كافة مراجعة شاملة وتدقق وتخضع جميعها لديوان الرقابة المالية، ثم يتم تكييفها بشكل يرفع الغبن والضرر الذي حصل بعد تعاقد الإقليم في ظروف غير مستقرة وبما يحقق ايرادات اعلى لصالح الدولة العراقية وبواقع 11-15 دولارا عن البرميل الواحد كانت تستحوذ عليها الشركات بشكل جائر، حسب تعبيره.