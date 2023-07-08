مستشار السوداني: ستحصل الكثير من التغييرات في مؤسسات الدولة

شفق نيوز/ قال هشام الركابي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، إن الكثير من التغييرات ستحصل في مؤسسات الدولة.

واوضح الركابي في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "التغييرات الامنية الجارية في بغداد وبعض المحافظات هي بداية لعملية الاصلاح الامني والاداري التي وعد بها ⁧‫رئيس الوزراء‬⁩ منذ بداية تشكيل الحكومة وتاتي منسجمة مع البرنامج الحكومي".

وأضاف ان "قادم الايام ستحصل الكثير من التغييرات في مؤسسات الدولة بهدف تقديم خدمة افضل للمواطن العراقي".