مستشار السوداني يعد تواجد القواعد العسكرية التركية بالعراق "احتلالاً" وانقرة تردُّ

شفق نيوز/ اعتبر خالد اليعقوبي مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الأمنية، يوم الثلاثاء، تواجد القواعد العسكرية التركية على الأراضي العراقية "احتلالاً".

حديث اليعقوبي جاء خلال استضافته في جلسة نقاشية تحت عنوان "تشكيلات القوى الامنية : قراءة موضوعية" في ملتقى حوار الرافدين 2024 الذي انعقد في بغداد‬⁩.

وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الأمنية، إن "تواجد القواعد التركية في العراق هو جزء من الاحتلال".

وأكد اليعقوبي أنه "لا نملك الا الطرق الدبلوماسية لمجابهة الخروقات الامنية للتدخلات العسكرية التركية في شمال العراق".

وفي الجلسة ذاتها ردَّ الادميرال علي دنيس كوتلوك- لواء في البحرية التركية على المستشار العراقي، بالقول إن "تركيا لديها الحق في الدفاع عن نفسها، ولا رغبة لها في احتلال العراق".

وأردف بالقول إن "تواجد القواعد هنا هي من أجل منع هجمات على تركيا من داخل الأراضي العراقية".

وقال ايضا "عندما اصبحت سيادة العراق في خطر تحركت تركيا لحماية امنها، وانزلنا قواتنا في العراق"، مشيرا إلى أن النقاش جار لسحب القوات التركية من العراق".