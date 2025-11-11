مستشار السوداني: الإطار التنسيقي اتفق على تشكيل الحكومة بسرعة دون انتظار

شفق نيوز- بغداد

أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء فادي الشمري، يوم الثلاثاء، أن الإطار التنسيقي - الذي يضم القوى السياسية الشيعية ما عدا التيار الصدري - اتفق على تشكيل الحكومة بسرعة دون تعطيل.

وقال الشمري، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق، إن الانتخابات تجسّد مبدأ التداول السلمي للسلطة، مشيراً إلى أن الحكومة أدّت واجباتها كاملة ضمن البرنامج الحكومي، واختتمت عملها بتنظيم هذه الانتخابات المهمة التي تُعد تتويجاً للمسار الديمقراطي في البلاد.

وأضاف أن القوى السياسية ستباشر حواراتها بعد إعلان النتائج الرسمية، موضحاً أن "الإطار التنسيقي اتفق على عدم الانتظار طويلاً والمضي قدماً في تشكيل الحكومة الجديدة وفق الاستحقاقات الدستورية".

وختم الشمري، حديثه قائلاً إن "العملية الانتخابية تمثل رسالة أمل واستقرار للشعب العراقي".

وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، عمليات الاقتراع العام للدورة البرلمانية السادسة ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003.

ويحق لقرابة 21 مليون ناخب من أصل حوالي 46 مليون عراقي انتخاب 329 نائباً لتمثيلهم في الدورة المقبلة لمجلس النواب، ويتنافس أكثر من سبعة آلاف مرشح من كلا الجنسين، يتوزعون على 37 تحالفا وائتلافا انتخابيا سياسيا في مناطق ومدن العراق كافة.