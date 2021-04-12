مستشار الامن الوطني العراقي من ايران: داعش مرتبط بأمريكا

شفق نيوز/ رأى مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الاعرجي، يوم الاثنين، أن تنظيم داعش مرتبط بأمريكا، وفقاً للوكالة الايرانية الرسمية "أرنا".

وقال الاعرجي خلال لقائه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني بحسب الوكالة الايرانية، إن "تقسيم الجماعات الإرهابية إلى جيدة وسيئة، وتطبيق معايير مزدوجة في مكافحة الإرهاب، لن يؤدي الا للمزيد من الدعم للجماعات الإرهابية".

واشار الاعرجي الى أن "الاعمال جارية من قبل الحكومة العراقية لجدولة انسحاب القوات الأجنبية من العراق تنفيذا لقرار البرلمان العراقي بهذا الخصوص".

كما اشاد مستشار الأمن الوطني العراقي بدور ايران الاستراتيجي في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ودورها في مكافحة الارهاب" ، داعيا الى توسيع التعاون مع الجمهورية الاسلامية في جميع المجالات".

بدوره قال شمخاني إن "الاسراع في تنفيذ قانون البرلمان العراقي بشأن خروج القوات الامريكية من العراق سيساهم في تقوية وتعزيز الاستقرار في المنطقة".

واشار شمخاني الى أن "الوجود العسكري الامريكي يُعد من أبرز عوامل الارهاب وعدم الاستقرار"، موضحا أن "اغتيال قادة المقاومة الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس يكشف بوضوح دور امريكا في دعم وتقوية الارهاب التكفيري".

وتابع أن "متابعة موضوع محاكمة المدبرين والمنفذين لهذه الجريمة الارهابية وانزال العقاب اللازم بهم ، من اولويات التعاون الأمني بين طهران وبغداد".

كما أعرب شمخاني عن "قلقه لاستئناف نشاط ارهابيي داعش مجددا في العراق، مؤكدا ان "هناك معلومات موثقة تثبت دعم امريكا لداعش واعادة انتشار عناصره في مناطق مختلفة من العراق لتوتير الوضع الأمني بهدف بقاء القوات الامريكية في هذا البلد".

ودعا الى "تعاون أكبر بين طهران وبغداد لمواجهة تحركات العناصر الارهابية المعادية للثورة الاسلامية في اقليم كوردستان شمال العراق".

واوضح شمخاني انه "من المناسب ايجاد هيكليات أمنية جديدة بين دول المنطقة لمواجهة التهديدات المشتركة، وتعزيز الأمن والاستقرار بين هذه الدول، مؤكدا استعداد ايران للمساعدة في ايجاد هذه الهيكليات".