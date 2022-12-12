مستشار الامن القومي العراقي: الإرهاب مازال يشكل خطراً على العالم أجمع

شفق نيوز/ عدّ مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، يوم الإثنين، أن الإرهاب مازال يشكل خطرا على العالم أجمع، مشدداً على ضرورة تجفيف منابعه ماليا ولوجستيا وإعلاميا.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه السفير الياباني الجديد في بغداد، فوتوشي ماتسوموتو، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

ورحب الأعرجي بالسفير الياباني الجديد في بغداد، كما جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى المستويات كافة، إلى جانب بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وكذلك الإستراتيجية الأمنية في العراق، والعلاقة مع دول الشرق الأوسط وآسيا".

وأشار الأعرجي، إلى أن "الإرهاب مازال يشكل خطرا على العالم أجمع، مؤكدا أن "التعاون بين الدول وتبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية من شأنه إدامة الأمن على الصعيد العالمي وتجفيف منابع الإرهاب، ماليا ولوجستيا وإعلاميا".

وقال الاعرجي، إن "العراق انتصر على الإرهاب، وليس هناك ما يمكّن العناصر الإرهابية من تحقيق أهدافها الإجرامية".

من جانبه، أكد السفير الياباني دعم بلاده للحكومة العراقية، متمنياً لها النجاح في مهامها".

واشار إلى أهمية موقع ودور العراق في المنطقة، مؤكدا أن استقراره هو استقرار للمنطقة أجمع.