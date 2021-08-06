مستشاره: مقاطعة الصدر للانتخابات قطعية ولا يحق للتيار الترويج لأي مرشح

شفق نيوز/ أكد حسن العذاري، مستشار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الجمعة، أن قرار الأخير بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في شهر تشرين الأول المقبل، "قطعي".

وقال العذاري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قرار الصدر بخصوص عدم الاشتراك في انتخابات 10-10-2021 قرار قطعي وحاسم ولا رجعة فيه".

وأضاف، "ولا يحق لأي فرد من افراد التيار دعم او نشر او ترويج لأي مرشح مهما كان".

وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في شهر تموز الماضي، مقاطعة الانتخابات البرلمانية، وفي الوقت ذاته قرر سحب يده من الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، والحكومة اللاحقة أيضا.