مستشاره: السوداني يتواصل مع الحزب الديمقراطي لثنيه عن مقاطعة انتخابات برلمان كوردستان

شفق نيوز/ كشف سبهان ملا جياد، مستشار الشؤون السياسية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، عن مساعي الأخير لثني الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن مقاطعة انتخابات برلمان الإقليم كردستان، مؤكداً أن مشاركة الديمقراطي "مهمة".

وقال جياد، لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني يعتبر مفكك الأزمات، ولهذا هو على تواصل بشكل شبه يومي مع قيادة الحزب الديمقراطي لثنيهم عن مقاطعة انتخابات برلمان إقليم كوردستان، لما لهذه المشاركة من أهمية كبيرة والكل يعلم أن المقاطعة قد تدفع لعدم إجراء الانتخابات".

وأضاف أن "السوداني له مقبولية سياسية كبيرة لدى كل الأطراف السياسية وهو قادر على حل الكثير من المشاكل، وقد نجح بذلك خاصة فيما يتعلق برواتب موظفي الإقليم، ولهذا التواصل مستمر مع الأخوة في كوردستان لحلّ كل المشاكل خلال الفترة المقبلة".

وأشار إلى أن "هناك نتائج إيجابية لتحركات السوداني باتجاه قيادات الحزب الديمقراطي فهم يقدرون جيداً الظروف التي يمر بها العراق وكذلك ما يتعرض له السوداني بشكل شخصي على مختلف الأصعدة، وهم لا يحملونه مسؤولية مقاطعتهم لانتخابات الإقليم".

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد أعلن في 18 آذار/ مارس الماضي، عن مقاطعته لانتخابات برلمان إقليم كوردستان، فيما هدد بمغادرة العملية السياسية في العراق في حال عدم التزام ائتلاف "إدارة الدولة" بتنفيذ الاتفاقات.

جاء ذلك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، صادر عن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني حول قرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن انتخابات إقليم كوردستان.

ووقع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في 3 آذار/ مارس الماضي، أمراً إقليمياً حدد فيه موعد إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، في العاشر من حزيران/ يونيو المقبل.

وأصدرت المحكمة الاتحادية، يوم 21 شباط/ فبراير 2024، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان، تضمنت إلغاء مقاعد "الكوتا"، وأن تَحلَّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلاً من الكوردستانية.