مستشارة في مجلس الوزراء: قانون جرائم المعلومات تم سحبه من البرلمان وقراءاته الأولى "غير رسمية"

شفق نيوز/ بينت عضو الهيئة المستشارين في مجلس الوزراء جوان فؤاد معصوم يوم الثلاثاء، ان الحكومة العراقية قامت بسحب قانون الجرائم المعلوماتية بشكل رسمي من مجلس النواب في سنة 2018.

وقالت معصوم لوكالة شفق نيوز؛ إن "مجلس الوزراء أكد سحب القانون مرة أخرى في سنة 2023، واعتبار أن القانون مسحوبا من أروقة مجلس النواب".

وأشارت إلى أن "مجلس النواب أجرى قراء اولى على قانون الجرائم المعلوماتية في نهاية سنة 2022، وعلى ضوء ذلك تم ارسال كتاب من الحكومة الى مجلس النواب يؤكد سحب القانون منه وتعتبر قراءته غير رسمية"، ولفتت إلى أنه "حاليا لا توجد أي مسودة لقانون الجرائم المعلوماتية في مجلس النواب وتعتبر مسحوبة منه".

وتابعت ان "هيئة المستشارين في مجلس الوزراء أجرت اجتماعات مكثفة مع الكثير من الجهات وإجراء سلسلة من الحوارات والنقاشات مع الوزارات الامنية والخدمية والاعلاميين ومنظمات المجتمع المدني، وان تعديلات الاخيرة على قانون الجرائم المعلوماتية تم ارسالها من هيئة المستشارين الى الامانة العامة لمجلس الوزراء هي بدورها تعرض القانون على مجلس الوزراء لإقراره وإرساله إلى مجلس النواب مرة أخرى".